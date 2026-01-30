TV LIVE ·
Il tennistavolo sammarinese si mette in mostra tra Lille e Terni

30 gen 2026
Lorenzo Ragni, Mattias Mongiusti, coach Claudio Stefanelli
Settimana di grande rilievo per il tennistavolo sammarinese, protagonista sia in ambito internazionale che nazionale. A Lille, nel prestigioso WTT Feeder del circuito professionistico, spicca l’impresa di Lorenzo Ragni, pongista della piccolissima San Marino, capace di superare per 3:1 al primo turno lo statunitense Dalamal, risultato di assoluto valore contro un atleta USA. Il cammino di Ragni si è poi interrotto al turno successivo contro lo spagnolo Lillo. Buona anche la prova di Mattias Mongiusti, che ha tenuto testa al forte francese Lam, cedendo soltanto per 3-1 dopo un incontro combattuto. Nel doppio, i sammarinesi sono stati superati 3-0 dalla coppia franco-algerina Vittel/Bella. In ambito nazionale, a Terni, nel torneo nazionale giovanile, si segnala l’ottima prestazione di Pietro Bologna, autore di cinque vittorie consecutive per 3-0. Il giovane talento sammarinese si è fermato nei quarti di finale, sconfitto 3-1 da Simi, atleta della Nazionale italiana, a un passo dal podio.

