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Il tiro a segno sammarinese riparte con buoni risultati a Santarcangelo, in evidenza Valerio Massimo Prota e Marco Gasperoni

13 ott 2026
Il tiro a segno sammarinese riparte con buoni risultati a Santarcangelo, in evidenza Valerio Massimo Prota e Marco Gasperoni

È ripartita la stagione del tiro a segno sammarinese dopo il periodo di sosta estivo con la partecipazione al 4° Trofeo Città di Santarcangelo di Romagna. Tra i protagonisti per gli atleti biancazzurri Valerio Massimo Prota che ha ottenuto il successo nella categoria Ragazzi con il punteggio di 561/600, che gli è valso anche l’argento assoluto. Per Prota anche la gioia di vincere insieme a Marco Gasperoni la gara a squadre con 1.107 punti, seguiti sul podio dai team di Santarcangelo e Bologna. Gasperoni ha conquistato il secondo posto nel maschile con un punteggio di 546/600, mentre Silvana Parenti ha sparato 540/600 salendo sul secondo gradino del podio nel femminile. Tra i Master, primo posto nel femminile di Maria Luisa Menicucci. La Federazione Sammarinese Tiro a Segno guarda già al futuro con numerosi impegni: il 24-25 ottobre inizierà a Vergato, in provincia di Bologna, il Campionato d’Inverno che proseguirà nella seconda settimana di novembre con la seconda prova. Il 28-29 novembre è in programma il Gran Premio San Marino, seguito poi dalla partecipazione al Campionato Assoluto Italiano di Maria Luisa Menicucci, Agata Riccardi e Valerio Massimo Prota.

c.s. Federazione Sammarinese Tiro a Segno




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