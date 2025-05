Il Tre Fiori mette già il primo tassello per costruire la nuova stagione: Francesco Lo Russo confermato nel ruolo di direttore sportivo

“Ringrazio la società per avermi confermato la fiducia, sono contento di poter proseguire questo percorso. Abbiamo lavorato bene e ricostruito un gruppo forte e unito anche fuori dal campo. Prima di pensare al futuro però dobbiamo concretizzare quello che di buono abbiamo fatto ai playoff e nella finale di Coppa Titano”

I verdetti di fine stagione sono ancora da scrivere, con la squadra gialloblù pronta ad affrontare playoff e finale di Coppa Titano, ma intanto il Tre Fiori guarda avanti e pensa a programmare il futuro. Il primo tassello per costruire la nuova stagione è stato messo, con la conferma del direttore sportivo Francesco Lo Russo che prosegue così un progetto nato esattamente un anno fa e che ha già portato belle soddisfazioni alla società del presidente Marino Casali. “Innanzitutto devo ringraziare la società per la fiducia che mi ha concesso l’anno scorso e che mi ha confermato quest’anno – dice Lo Russo -. Sono molto contento di poter proseguire questo percorso che mi sta dando molte soddisfazioni e che la società ha dimostrato di apprezzare. Non conoscevo il calcio sammarinese, ma ho compreso di essere all’altezza del ruolo che mi è stato affidato e speravo tanto di poter dare continuità a questo bel progetto targato Tre Fiori. Per me è un orgoglio, perché essere riconfermati al Tre Fiori, con le dovute proporzioni, è un po’ come una conferma alla Juventus. Merito dell’impegno di tutti”. Il DS Lo Russo è pronto a costruire il futuro, ma prima serve finire bene la stagione in corso. “Dobbiamo concretizzare tutto quello che di buono abbiamo fatto fin qui. Stiamo portando avanti una buona stagione, sempre da protagonisti: abbiamo ottenuto un terzo posto in campionato e la finale di Coppa Titano, risultati che sinceramente nell’agosto scorso non mi sarei aspettato. Abbiamo lavorato bene e ricostruito un gruppo forte e unito anche fuori dal campo, composto da ragazzi che stanno dando tutto per centrare gli obiettivi sul campo e anche dal punto di vista umano per la crescita dei più giovani. A cominciare da bomber Prandelli e dal portiere Nardi, due giocatori esperti che si sono messi completamente a disposizione del gruppo. Ma da citare sarebbero tanti, compresi tutti i giocatori sammarinesi che hanno sfruttato alla grande questa stagione per migliorarsi e migliorare il livello della squadra. Bene così. Ora però conta una sola cosa: vincere per suggellare positivamente questi risultati e pensare con la mente libera ai prossimi passi a partire dalle conferme”..

