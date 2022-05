Il VICTOR SAN MARINO ospite del Panathlon Club

Del gradito ritorno del calcio sammarinese nel campionato dilettantistico italiano si è parlato nella conviviale del mese di Maggio del Panathlon Club San Marino. Erano ospiti del Club il Presidente del Victor San Marino, Avv. Luca Della Balda, il Vice Presidente Avv. Paride Bugli ed il responsable delle Pubbliche Relazioni Eugenio Buonfrate. Dovevano essere presenti anche l’allenatore D’Amore ed alcuni giocatori, ma un improvviso spostamento di data dell’incontro con il Colorno (Parma) non gli ha permesso di partecipare. La passione calcistica e l’attaccamento alla nostra Repubblica sono state le molle che hanno sospinto gli ospiti a cercare di riportare il calcio sammarinese a ripercorrere le strade gloriose dei tempi dell’amata “Serenissima” che faceva battere i cuori dei nostri avi. Le difficoltà da superare non sono state poche, prime tra tutte l’impegno economico e la non disponibilità a San Marino di campi di calcio dove potersi allenare (l’unico campo disponibile è stato trovato a San Mauro Pascoli…). Nonostante tutto questo il risultato del primo anno è stato veramente buono, oltre le aspettative. Ora c’è l’impegno ad affrontare il prossimo campionato con impegno e dedizione per ottenere quella promozione che tutti i sammarinesi auspicano. I numerosi Soci presenti hanno spronato gli ospiti a continuare in questa sfida, per il bene del calcio e in generale dello Sport sammarinese.