Il Weekend dei piloti della Federazione Motociclistica Sammarinese

Weekend ricco di gare quello trascorso, con tanti piloti della Federazione Sammarinese Motociclistica impegnati nei rispettivi campionati. Motomondiale - GP di Argentina: nella classe MotoGP il weekend che ha visto trionfare l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro, prima vittoria della storia per la casa Italiana nella Top Class, è stato invece molto difficile per il pilota del Motoclub San Marino Enea Bastianini e per la sua Ducati del Team Gresini. Sin dalle prove libere ha faticato a trovare il setup giusto e questo non gli ha permesso di esprimere a pieno in gara le sue potenzialità: ottiene il 10° posto sotto la bandiera a scacchi, risultato che lo mantiene 3° nella classifica del mondiale a soli 11 punti dal leader Espargaro. Nella classe Moto3 al termine di una gara avvincente, 5° posto per Tatsuki Suzuki del team Leopard, anche lui pilota del Motoclub San Marino: era transitato sul traguardo al 4° posto, ma è stato penalizzato di una posizione per aver superato i limiti del tracciato nell’ultimo giro. Motocross: nel circuito marchigiano di Cingoli si inaugura il Campionato Italiano Pro Prestige 125 dove il sammarinese Andrea Gorini sulla sua Husqvarna, al termine della gara riesce ad ottenere un ottimo 2° posto. Enduro: ottimi risultati anche in questa specialità nella tappa del Campionato Regionale Marche, in cui si sono distinti Cristian Monaldi con un 20° posto assoluto e 1° di classe Veteran, Fabrizio Muccioli 46° ass. e 2° di cl. Veteran e Lorenzo Guerra 41° ass. ed 11° di classe Senior.

Cs Federazione Motociclistica Sammarinese