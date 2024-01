Il Wrestling San Marino (AWS) Celebra una Nuova Leadership: GianLuca Plessi Assume la Presidenza

Il Wrestling San Marino (AWS) è entusiasta di annunciare la nomina del rinomato imprenditore modenese, GianLuca Plessi, al ruolo di Presidente. Plessi, una figura rispettata nel settore dei trasporti e noleggi con conducente, è anche socio di spicco in Reggiana Autoservizi Gruppo Saca, una delle principali realtà nel panorama della mobilità regionale. Oltre al suo successo imprenditoriale, Plessi è noto per il suo impegno in attività benefiche e sociali, riflettendo i valori fondamentali dell'AWS. **Obiettivi Ambiziosi: Un Nuovo Capitolo per l'AWS** Il nuovo Presidente, con determinazione e visione, ha delineato gli obiettivi chiave per l'AWS: 1. **Coinvolgimento Comunitario:** Costruire legami saldi con la comunità locale, diventando un punto di riferimento non solo nel wrestling ma anche nell'associazionismo e nel volontariato. 2. **Collaborazioni Volontarie:** Collaborare con associazioni di volontariato, sia locali che nazionali, per realizzare progetti sociali significativi. 3. **Networking Aziendale:** Promuovere la conoscenza reciproca tra AWS e i partner commerciali, organizzando eventi ad hoc e favorendo il crossmarketing tra le attività. 4. **Relazioni con la Stampa:** Costruire un rapporto solido con la stampa locale e nazionale attraverso incontri mensili, interviste e partecipazione a eventi di intrattenimento diversificati. 5. **Espansione Internazionale:** Portare la serie TV "I Titani del Wrestling" in paesi di grande impatto economico, fungendo da veicolo pubblicitario per l'economia locale. 6. **Professionalità Accresciuta:** Rafforzare i legami con AIWF e UEWA per elevare la professionalità delle Accademie di San Marino e Portile di Modena. 7. **Sostenibilità Ambientale:** Promuovere l'utilizzo di strumenti ecogreen e sostenere pratiche per la tutela dell'ambiente. **Dichiarazione del Presidente Plessi: Un Nuovo Inizio** "Stiamo partendo con un progetto ambizioso. Invito associazioni di volontariato, stampa, comunità e imprese a Portile di Modena il 24 febbraio per l'evento 'Alle porte dell'Inferno'. Una serata di wrestling genuino per unire le forze e realizzare insieme importanti traguardi sportivi, sociali ed economici." L'AWS accoglie con entusiasmo questa nuova era guidata dalla leadership di GianLuca Plessi, augurando un futuro ricco di successi e collaborazioni significative.

