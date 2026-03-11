Impegni su più fronti per i tennisti biancazzurri

Giornate ricche di impegni per gli allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Nicolò Bollini e Serena Pellandra sono scesi in campo al Circolo Tennis Correggio per il Torneo giovanile Super Next Gen Italia. Nel tabellone finale maschile Bollini ha superato al primo turno il pari classifica Davide Muci per 6-2 4-6 12-10, ma si è poi fermato contro il 3.3 Diego Hofer (2-6 6-3 10-6 il risultato). Nel tabellone finale femminile Serena Pellandra, dopo aver centrato la vittoria all’esordio su Emma Corena (6-1 6-0), si è fermata contro Maria Carol (6-0 6-1). Amelia Valentini ha centrato invece la qualificazione al tabellone finale nel Torneo Junior Next Gen Italia andato in scena al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Una bella cavalcata quella della giovane sammarinese che, nell’ordine, ha superato Angelica Farsetti, Cecilia Calanchi, Vittoria Cassini e, nel match decisivo, si è imposta con un doppio 6-2 sulla seconda testa di serie Margherita Donolo. Entrata in tabellone, si è poi dovuta arrendere alla 4.2 Alice Cacioppo ma non senza lottare (6-2 6-2). Ieri ha esordito nel tabellone finale maschile Under 12 dello Junior Next Gen Italia al Tennis Tolentino anche il giovane Alex Sciutti, fermato da Sergio Mathias Bordi con il risultato di 6-3 6-2. Nel weekend sono scesi in campo anche i più giovani, impegnati nella tappa del FIT Junior Program al Misano Sporting Club. Nella categoria Orange femminile finale tutta sammarinese con Matilde Santi che ha avuto la meglio su Gea Guidi. Tra i maschi, invece, Michelangelo Santi e Adam Sciutti si sono spinti rispettivamente in semifinale ei quarti. Infine, nella categoria Super Orange maschile e femminile, Gabriel Giri e Anna Guidi hanno chiuso entrambi al 2° posto.

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis

