In Albania al 6° Tirana Trophy 2021. 1 oro- 1 argento - 3 bronzi - 1 coppa di squadra.

Un’altra pagina da incorniciare e lasciandola ammirare da tutti gli sportivi sammarinesi. Il Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach nazionale, raggiante, ci riferisce dal paese delle Aquile come si è concluso il 6° Tirana Trophy 2021 in Albania del 26 giugno. Un risultato strepitoso: su 7 atleti bianco-azzurri 5 medaglie di cui 1 oro, 1 argento, 3 bronzi e 1 Coppa per il terzo posto di squadra ai Senior, facendo raggiungere al medagliere complessivamente 222 medaglie (65 ori) - (70 argenti) - (87 bronzi) più 3 Coppe di squadra. Nella competizione, prima della pausa estiva, la squadra nazionale di Taekwondo, ha dato come sempre, il meglio di sé stessa. Sperando sempre nell’eventuale partecipazione, tramite wild-card, alle Olimpiadi 2021, a scendere fra i primi sull’ottagono di gara è stato il nostro Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.) che, dopo aver superato il primo turno, nonostante un ottimo secondo incontro, ha ceduto solo nel finale al padrone di casa Cani che lo ha costretto al terzo posto: bronzo. In ogni caso un ottimo risultato che fa avanzare il nostro portacolori in prospettiva Tokyo 2021.

Nella mattinata, si erano già disputati altri tre incontri: il Cadetto Federico Amati (1° kup -41 kg.) che vince il secondo bronzo, Samuel Tarini (1° dan -63 kg. Junior) ed il Senior Michele Mezzanotte (6° kup -58 kg) che, invece, sono stati battuti di misura dai rispettivi avversari; non è mai facile vincere in campo internazionale! Poi nel pomeriggio, dopo i rispettivi e vincenti incontri preliminari, sono ancora saliti sul tatami i Cadetti Thomas Albani (1° kup -33 kg.), che ha purtroppo perso la semifinale per 13 a 21, conquistando comunque un altro bellissimo bronzo, seguito da Achille Tentoni (1° kup -37 kg.) che, invece vince la semifinale 19 a 5, sbaragliando tutta la concorrenza e approda alla finale di categoria perdendola, ma sale sul 2° gradino del podio con un prezioso argento. Infine la chicca del giorno: il Senior Daniele Leardini (1° dan +80 kg.), che replica il percorso del più giovane Achille vincendo la semifinale con un kosovaro per 15 a 11 e poi riesce nell’impresa di battere il n. 1 greco vincendo la finale al cardiopalma per 14 a 13. Un oro sofferto fino all’ultimo secondo, ma bellissimo! Un torneo internazionale (di classe G-1), con oltre 800 iscritti fra i quali molti atleti europei pronti per le ormai imminenti Olimpiadi giapponesi, che hanno permesso ai nostri portacolori di aumentare esperienza e autostima. Ora il Club Taekwondo San Marino, che non ha mai tralasciato la preparazione del suo National Team, continuando a lavorare con tutta la squadra, tenta di raggiungere Tokyo, a cui seguiranno i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), appena posticipati al 2022, per le nuove situazioni pandemiche, con altre varianti del virus, presenti nel paese asiatico. I Maestri e tutti gli altri atleti del Club che sono rimasti a casa, invece, applaudono la squadra per i successi conquistati nella trasferta albanese e, dopo la pausa estiva, danno appuntamento per i primi giorni di settembre, quando si ricominceranno tutte le attività per piccoli, grandi, amatori ed agonisti. Tutti presenti alla prima uscita: Sport in Fiera 2021 per la gioia anche di CONS e FESAM.

Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)

