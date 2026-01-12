In arrivo tante segnalazioni ai Premi Fair Play 2026

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) comunicano che sono giunte, agli organizzatori della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per il giorno Lunedì 7 settembre 2026 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino, numerose segnalazioni in Nomination delle diverse Categorie previste dei Premi Fair Play 2026 e che entro il prossimo mese di Giugno saranno chiuse. La Giornata Mondiale Fair Play (WFPD) di San Marino è organizzata e promossa dall’anno 2017 in coincidenza con la fondazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) riconosciuto ufficialmente per acclamazione da European Fair Play Movemenet (EFPM) durante i lavori del Congresso e Assemblea Generale dei Comitati Fair Play dei diversi Paesi nell’anno 2017 ad Haifa Israele, un evento quello del WFPD che nel corsi degli anni è cresciuto ed apprezzato, una celebrazione dedicata alla promozione degli sport praticati nello spirito di amicizia, solidarietà, tolleranza, inclusione e non discriminazione che hanno il loro apice durante la Cerimonia di Premiazione a tutti i Premiati di ogni edizione. Cosa sono i Premi Fair Play? Un insieme di riconoscimenti assegnati a Persone, Squadre, Associazioni, Organizzazioni. Movimenti che si distinguono per un comportamento sportivo e nella vita esemplare, etico e leale; un riconoscimento che lega l’applicazione dei principi universali del Fair Play alla costruzione della Pace a livello nazionale e internazionale, riconoscendo nello sport e non solo uno strumento per la convivenza civile e la solidarietà, Premi che celebrano e promuovono i valori di etica, lealtà, rispetto e solidarietà in ogni ambito che sia. Nel corso dell’anno 2026 saranno resi noti i Premiati delle Categorie dei Premi Fair Play 2026.

