In Danimarca Maurizio Gobbi ben figura ai Campionati Europei.

Si sono tenuti dal 3 al 7 agosto a Randers, in Danimarca, gli Europei specialità 5 birilli, con la partecipazione di 14 nazioni per un totale di 48 giocatori. A rappresentare il Titano c’era il campione sammarinese in carica Maurizio Gobbi, che è stato inserito nel gruppo 1 contro il ceco Jan Hudak e il danese Johnny Pedersen. Gobbi si aggiudica la vittoria contro Hudak, che gli permette il passaggio al turno successivo e per un solo punto non vince lo spareggio contro Pedersen. Il punto perso lo relega nel girone delle teste di serie e nell’incontro a eliminazione diretta viene sorteggiato contro il campione italiano, nonché campione europeo in carica, Andrea Quarta. La partecipazione del portacolori biancoazzzuro si chiude con un 26° posto. Terminata la parentesi europea, il biliardo si affaccia alla platea internazionale con i prossimi mondiali che si terranno in Italia dal 20 al 25 settembre, nella cittadina di Calangianus, in Sardegna dove San Marino parteciperà con tre giocatori.

