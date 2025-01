In occasione del natale, la Vrtus Ac sostiene i progetti dell'associazione casa del sole

In occasione delle festività natalizie appena trascorse, i Dirigenti, lo staff e i calciatori della Virtus hanno scelto di condividere lo spirito di solidarietà che caratterizza questo periodo speciale dell’anno, destinando una somma in favore dell’Associazione Casa del Sole - Onlus di Curtatone (Mantova). Questa realtà, attiva dal 1966, si dedica con passione e competenza all’assistenza e al percorso educativo e riabilitativo di bambini e ragazzi con disabilità, tra cui paralisi cerebrale infantile, autismo e ritardi cognitivi. La donazione rappresenta un gesto concreto per sostenere il prezioso lavoro dell’Associazione, che considera ogni disabilità non come un limite, ma come un punto di partenza per promuovere la crescita e il pieno riconoscimento di ciascun individuo come Persona. “Con questa iniziativa – ha dichiarato Pier Domenico Giulianelli, Presidente della Virtus – vogliamo sottolineare l’importanza di essere vicini a chi opera con dedizione per rendere il nostro mondo un posto più giusto e inclusivo. Il Natale è un momento di riflessione e condivisione, e questo gesto vuole essere un simbolo di speranza e solidarietà. L’intera Società è orgogliosa di collaborare con una struttura che porta avanti questo compito così nobile e siamo estremamente felici che questo nostro piccolo ma importante gesto contribuirà a migliorare il benessere dei giovani ospiti della struttura." Chi volesse saperne di più sulle attività dell’Associazione Casa del Sole può visitare il loro sito internet (https://www.casadelsole.org), effettuare una donazione (https://donazioni.casadelsole.org) o accedere alla piattaforma di crowfunding (https://crowdfunding.casadelsole.org/).

cs Virtus

