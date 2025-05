SABATO PREGHIERA PER LA PACE In risposta all’appello del Papa Rosario ai Paolotti e un gesto in piazza Tre Martiri

Da quando è salito sul soglio di Pietro, Papa Leone XIV non si stanca di invocare la pace e la protezione dei civili coinvolti nelle guerre che insanguinano il mondo. “Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie. – ha detto il Pontefice al termine dell’udienza generale di mercoledì 28 maggio – Rinnovo con forza l’appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in Ucraina e ovunque si soffre per la guerra”. Nella stessa occasione, il pensiero di Papa Leone è andato ai bambini uccisi nella Striscia di Gaza. “Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme, dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po’ di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti”. La richiesta del Papa è chiara: “Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco; siano liberati tutti gli ostaggi; si rispetti integralmente il diritto umanitario”. In comunione con il Papa e accogliendo le sue ripetute e accorate esortazioni, il Vescovo di Rimini invita i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà sabato 31 maggio ad una preghiera per la pace. Al Santuario Sant’Antonio di Padova di Rimini (più conosciuto come chiesa dei Paolotti), in piazza Tre Martiri, preghiera del Santo Rosario (con lettura alternata di testi di Papa Leone XIV) per la pace sabato 31 maggio alle ore 11. Alle ore 12 recita del Padre Nostro in piazza Tre Martiri formando un cerchio e tenendosi per mano come fratelli. Si invitano bambine e bambini a realizzare disegni sul tema della pace: saranno utilizzati durante la preghiera e in piazza Tre Martiri. Accogliendo la proposta della Conferenza episcopale italiana, la Diocesi di Rimini propone per sabato 7 giugno una speciale Veglia di Pentecoste (in contemporanea con tutte le diocesi italiane) perché si arrivi ad un cessate-il-fuoco e cessi la violenza a Gaza e in Ucraina. “Inoltre invitiamo tutte le parrocchie, i movimenti, le associazioni e aggregazioni laicali a pregare per la pace in comunione con il Papa” è l’appello del Vescovo.

