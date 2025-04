In Slovenia è podio per Guerrini e Prusak

Grazie al terzo posto di Gass Racing il team italo-sammarinese continua a guidare la classifica mondiale Continua la marcia iridata di Guido Guerrini e Artur Prusak, che con il terzo posto ottenuto nella gara slovena aggiungono altri dieci punti alla classifica della Bridgestone FIA Ecorally Cup e centrano l'ottavo podio consecutivo, un traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia della disciplina. La competizione ha avuto come baricentro la città di Nova Gorica, che insieme all’italiana Gorizia è Capitale europea della cultura 2025. Dodici le nazionalità rappresentate nei venti veicoli iscritti. Nessun altro italiano in gara, se non la licenza sportiva della nostra scuderia, per un evento che tuttavia ha parlato molto d’Italia. La Kia E-Niro di Gass Racing ha vissuto una gara all’inseguimento fin dalla prima prova speciale. Chiusa al sesto posto la prima giornata, ha saputo rimontare fino al quarto posto nella classifica di regolarità che, combinato con il secondo nell’efficienza energetica, ha portato il team sammarinese a salire sul terzo gradino del podio. La gara è stata dominata dagli equipaggi sponsorizzati Mahle, tutti a bordo di Hyundai Kona: vittoria per i cechi Žďárský-Nábělek, secondi gli sloveni Špacapan- Kobal. Guerrini e Prusak hanno faticato nel tentare di tenere il passo del duo di testa, concentrandosi poi sull’obiettivo di macinare punti preziosi senza assumersi rischi eccessivi. Dopo quattro gare, la classifica della Bridgestone FIA ecoRally Cup vede in testa Guerrini-Prusak con 52 punti su 60 disponibili, seguiti da Žďárský-Nábělek a quota 44 e da Špacapan-Kobal con 24 punti. Durante la conferenza stampa conclusiva, tenutasi nella piazza della stazione di Nova Gorica, sul confine che un tempo separava Italia e Jugoslavia, Guerrini ha voluto ringraziare tutto il team, sottolineando l’importanza fondamentale di questo ennesimo podio per il prosieguo del campionato. Prusak, da parte sua, ha ricordato che il regolamento 2025 prevede il conteggio dei migliori otto risultati su tredici gare e che iniziare la stagione con due vittorie, un secondo e un terzo posto rappresenta un ottimo avvio. Il prossimo appuntamento del campionato dedicato ai veicoli green si svolgerà dal 22 al 24 maggio a Durbuy, in Belgio.