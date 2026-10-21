Inaugurata la nuova sede della FSAL: una nuova strada per l’atletica sammarinese

Un momento emozionante, che segna l’inizio di un nuovo percorso per la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, proprio in una fase in cui il nostro movimento sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua storia. Per la prima volta, la FSAL può contare su una vera e propria sede di rappresentanza: uno spazio professionale e accogliente, pensato per ospitare incontri istituzionali, accogliere ospiti e diventare un punto di riferimento per le società, gli atleti e tutto il mondo dell’atletica sammarinese. Un’opportunità importante, che contribuirà a dare ancora maggiore struttura e identità alla Federazione. Per questo desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato Olimpico per averci offerto questa possibilità, sostenendo concretamente la crescita del nostro movimento. La serata inaugurale ha avuto un valore speciale grazie alla presenza numerosa dei nostri atleti, che hanno riempito di entusiasmo e significato questo nuovo spazio. A loro va il nostro ringraziamento più grande: essere stati i primi a viverlo e a dargli vita è il modo più bello per inaugurare un luogo che, da oggi, appartiene a tutti noi. Una nuova casa per la FSAL, un nuovo punto di partenza per il futuro dell’atletica sammarinese.

C.s. - Federazione Sammarinese Atletica Leggera







