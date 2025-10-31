Informativa alla cittadinanza – 5ª Ronde Halloween 2025

Informativa alla cittadinanza – 5ª Ronde Halloween 2025.

Il Direttivo della Scuderia San Marino informa la cittadinanza sammarinese che, in occasione della manifestazione automobilistica “5ª Ronde Halloween”, in programma sabato 1 e domenica 2 novembre, verranno disposte temporanee chiusure al traffico lungo i tratti di strada interessati dalle prove speciali. In riferimento all’Ordinanza n. 269-2025 emanata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, si comunica che i residenti nei civici coinvolti sono già stati informati tramite comunicazione postale inviata dalla Scuderia San Marino, contenente il dettaglio degli orari di chiusura e delle finestre di riapertura al traffico. Nei limiti consentiti dallo svolgimento della competizione, l’organizzazione si impegna a garantire la massima accessibilità, adottando, ove possibile, misure per ampliare gli orari di riapertura al traffico e assicurare una tempestiva riapertura delle strade, al fine di agevolare il transito dei residenti e del pubblico. Per ulteriori informazioni o richieste specifiche è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero +39 353 334 4432.

c.s. Scuderia San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: