Inizia il cammino europeo del Murata Calcio: ufficializzata la rosa

Il Murata Calcio si prepara a rappresentare San Marino nel turno preliminare della UEFA Futsal Champions League, in programma dal 26 al 31 agosto in Macedonia del Nord. Dopo settimane di intensa preparazione, la squadra è pronta a scendere in campo con determinazione e ambizione, con l’obiettivo di ben figurare sul palcoscenico continentale. La partecipazione alla competizione europea rappresenta un traguardo importante per il club bianconero, che ha lavorato con grande impegno per allestire una rosa competitiva. Il Direttore Sportivo Nicola Albani ha guidato la costruzione del gruppo con attenzione e visione, riuscendo a comporre un organico che unisce qualità tecniche, esperienza e giovani talenti. Ecco la rosa: Nicola Albani, German Dominella, Danilo Busignani, Andrea Capicchioni, Denis Aruci, Mattia Protti, Gianluca Giusti, Marco De Angelis, Andrea Ercolani, Matias Ghiotti, Michele Zanotti, Alex Mattioli, Matteo Moretti, Marco Gregnanin, Antonio Jamicic, Daniele Maiani, Fabio Belloni, Gianluca Geri, Andrea Contato, Alessandro Morri. Tra le novità più rilevanti, l’arrivo di Antonio Jamicic, laterale classe 1996, già protagonista nella Serie A2 Elite con il Futsal Cesena, che porterà esperienza e dinamismo alla squadra. Il club desidera ringraziare i partner che sostengono questa avventura europea: Energreen, Reggini, Geko, Algem, Spadarella e Move. Un sentito ringraziamento va anche alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e al suo Presidente Marco Tura per il continuo supporto al movimento del futsal. Il Presidente del Murata, Lorenzo Bugli, ha ribadito l’impegno del club nello sviluppo del futsal come elemento centrale del progetto sportivo: «Il futsal e il suo metodo saranno il pilastro fondamentale del nuovo Murata. Non vogliamo solo creare campioni di calcio, ma persone migliori. Perché questo, in fondo, è il senso più alto dello sport.» Il Murata Calcio è pronto a rappresentare San Marino con orgoglio e professionalità, portando i propri colori nella massima competizione europea di calcio a 5.

