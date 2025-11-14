Inizia la grande festa per il 25° anno di attività dell’Aikido a San Marino

In 25 anni l’Aikido a San Marino è diventato un punto di riferimento internazionale, riconosciuto dai massimi vertici dell’Arte marziale del Giappone. Dal 2001, grazie alla guida del M. Ugo Montevecchi, 6° Dan, ha organizzato decine di Stages e grandi eventi, portando a San Marino i massimi Maestri giapponesi e migliaia di praticanti da tutt’Italia, che continuano ad apprezzare la Repubblica di San Marino per la sua ospitalità e la sua capacità organizzativa. Per festeggiare degnamente il quarto di secolo di vita ed attività dell’Aikikai San Marino, Sabato 22 novembre 2025, dalle ore 16, presso la palestra ex-MESA di Serravalle, verrà aperto al pubblico lo Stage internazionale di Aikido, Spada giapponese e Jo, guidato dal M. Jun Nomoto, 7° Dan, alla presenza di altri grandi Maestri Giapponesi.

