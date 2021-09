Inizia la settimana del Giro del Monte 2021: iscrizioni online aperte!

Il Giro del Monte, podistica competitiva, Corporate Run e camminata di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta del Paese di San Marino, dà appuntamento a tutti per sabato 4 settembre 2021. Nato da una scommessa vinta 50 anni fa, sullo Stradone, oggi, grazie alla passione dello staff dell'Associazione Track&Field, è entrato nel cuore dei sammarinesi che si preparano a darsi appuntamento sullo Stradone per divertirsi e magari anche sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff Track&Field e l’impiego delle nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e spettacolo. Le iscrizioni on-line al Giro del Monte 2021, il programma completo e offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com