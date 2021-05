Iniziata la stagione agonista per l'Aerobatic Team San Marino

La stagione agonistica 2021 è iniziata per l’Aerobatic Team San Marino, seppur in ritardo rispetto al calendario previsto. Il team sportivo partecipa in diverse categorie aeronautiche, con prevalenza di aeromodelli radiocomandati e diverse competizioni importanti quali campionati mondiali, europei, coppe del mondo ecc. sono state posticipate ed alcune annullate. In questi periodi un vero calvario per gli atleti che si vedono costretti ad intraprendere difficili scelte per ottimizzare la scelta di attrezzature in sport come i nostri, in continua evoluzione tecnologica. Venendo alla cronaca del week end appena concluso, alcuni nostri atleti hanno partecipato ad Arezzo ad una gara di coppa Italia F5J (motoalianti). La giornata di gara è stata molto difficile, infatti il forte vendo da sud che da diversi giorni presenzia sulla nostra penisola, ha messo a dura prova i piloti presenti provenienti da molte regioni Italiane. Determinante in queste condizioni la scelta dell’aeromodello da utilizzare e la strategia da adottare (scelta della quota di spegnimento motore, quanto distanti sottovento ecc.) Molte le dèfaillance da parte di piloti titolati come Bonafede Roberto (bronzo agli ultimi mondiali) solo 13° oppure il campione italiano Salvigni Marco 6°; ne approfitta imponendosi su tutti vincendo “in casa” il talentuoso juniores Alessandro Aramini che va a comporre il podio degli junior con al secondo posto De Luca Filippo di Novara e sul terzo gradino il nostro Cristian Selva, che a causa di un paio di manche sottotono, non gli hanno permesso di impensierire il suo diretto rivale Filippo. Nella classifica assoluta secondo l’ex campione del mondo juniores Gallizza Marco di Milano e terzo il nazionale Bebi Tommaso, che hanno dimostrato tutto il loro talento nonostante la giovane età, rispetto all’età media ed esperienza del gruppo dei partecipanti. Riguardo gli altri piloti del nostro team, Massimo Selva, ha condotto una buona gara che alla fine gli ha permesso un 12° posto assoluto, mentre Tiziano Monticelli si è dovuto accontentare del 20° posto a causa di qualche errore di troppo, assente all’ultimo per motivi personali Guardigli Stefano, che sicuramente si rifarà alle prossime gare. La stagione di gare anomala causata dalla pandemia, sta proseguendo con non pochi problemi, anche se si stanno intravedendo chiari segni di ritorno alla normalità, augurandoci nel breve futuro di riprendere a pieno ritmo l’attività sportiva che come ogni anno sarà ricca di appuntamenti soprattutto all’estero in rappresentanza del nostro paese. Prossimo appuntamento per alcuni dei nostri atleti i primi di giugno a Biella, per la gara sempre di coppa Italia, ma questa volta di acrobazia radiocomandata dove esordirà nella categoria freestyle il nostro giovane Cristian. Restano sospesi momentaneamente i corsi di aeromodellismo che si sarebbero dovuti svolgere a Serravalle c/o il laboratorio della FAS, dove hanno aderito alcuni ragazzi delle scuole medie.

