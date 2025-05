Inline Freestyle, Artistico e Internazionali: un weekend di emozioni e talento tra Verucchio, San Giovanni in Persiceto e Opicina

È stata una domenica intensa e ricca di emozioni per il mondo del pattinaggio, con i giovani atleti impegnati su più fronti tra gare promozionali, campionati regionali e competizioni internazionali. A Verucchio, domenica 18 maggio, si è svolta la quarta tappa delle gare promozionali di Inline Freestyle con la specialità dello Speed Slalom, riservata ai pattinatori più giovani. Nei coni da 120, si è distinta Stella Gabellini, classe 2018 e la più giovane in gara, che ha sfiorato il podio chiudendo in una brillante quarta posizione. Sul podio, invece, sono salite Marija Syvanich (2013) con una medaglia di bronzo, e Nicole Zavattini (2011), che ha conquistato il gradino più alto del podio con una prova di grande solidità. Nella categoria coni da 80, il giovane Bryan Vicini (2015) ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Zoe Manzella (2014) si è classificata sesta, dimostrando comunque buona tecnica e spirito competitivo. Contemporaneamente, il settore pattinaggio artistico era impegnato a San Giovanni in Persiceto per il campionato regionale AICS. Qui, Camilla Patelli ha affrontato la sua seconda gara fuori territorio. Nonostante il timore iniziale per una pista più ampia rispetto a quella consueta, Camilla ha saputo mantenere la concentrazione: se in prova pista si è mostrata un po’ lenta ma precisa, in gara ha replicato con fedeltà tutti gli esercizi, segno di una crescente sicurezza. A Forlì, nel frattempo, Fabio Bernardini ha preso parte alla competizione nella Divisione Nazionale D maschile. Pur alle prese con un persistente dolore al ginocchio, è riuscito a portare a termine una gara discreta. Purtroppo, durante la performance ha subito una caduta che ha provocato un nuovo infortunio al gomito, compromettendo parzialmente la sua prestazione. Sguardo rivolto infine al panorama internazionale, dove dal 9 al 18 maggio si è svolta la seconda semifinale dell’Artistic International Series 2025, ospitata nel leggendario Pala Pikelc di Opicina. In pista, atleti provenienti da 27 Paesi hanno gareggiato per accedere alla Coppa del Mondo AIS. Tra loro, l’atleta biancoazzurra Beatrice Casarin, categoria cadetti, ha rappresentato San Marino con grande determinazione. Nel programma corto, nonostante giudici severi che le hanno penalizzato una combo spin, facendole perdere due posizioni potenzialmente decisive, Beatrice ha chiuso 15ª, mentre senza penalità sarebbe arrivata 6ª. A pesare è stata anche l’emozione di essere la prima a scendere in pista, un elemento che ha messo alla prova la sua tenuta mentale. Tuttavia, nel programma lungo, Beatrice ha saputo mantenere la posizione, confermando il 15° posto complessivo in una gara di altissimo livello tecnico. Una domenica di crescita, sfide e risultati incoraggianti per tanti giovani pattinatori e pattinatrici, che continuano a percorrere con passione la strada verso il futuro di questo sport.

C.s. FSRS