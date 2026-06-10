Inline Freestyle, successo per il campionato promozionale FISR/FSRS a San Marino

Domenica 7 giugno il nuovo pattinaggio di San Marino Città ha fatto da suggestiva cornice al Campionato Promozionale FISR/FSRS di Inline Freestyle, un’importante giornata di sport che ha visto la partecipazione delle società sportive provenienti dall’Emilia-Romagna e dalle Marche, oltre alla presenza di alcuni atleti della Repubblica di San Marino. La manifestazione, ospitata nello splendido scenario del centro storico sammarinese, si è distinta non soltanto per il livello tecnico delle competizioni, ma anche per il clima di entusiasmo, condivisione e partecipazione che ha accompagnato l’intera giornata. L’evento è stato organizzato grazie all’impegno del direttivo della Federazione, con il prezioso contributo dei giudici Carlotta Gambuti e Romina Bonifazi e il supporto dei campioni Tommaso e Matilde Terenzi, che hanno collaborato alla riuscita della competizione. Un’organizzazione attenta e puntuale ha permesso di trasformare l’appuntamento sportivo in qualcosa di più di una semplice gara: una giornata intensa di emozioni, allegria, empatia e comunicazione, vissuta sia in pista che fuori dalla pista. Un’esperienza significativa soprattutto per i giovani atleti alle prime competizioni, che porteranno con sé il ricordo di una giornata speciale, fatta di sport, amicizia e crescita personale. Ottimi anche i risultati degli atleti sammarinesi, impegnati nelle diverse specialità. Nello Speed Slalom 120, categoria Tigri, Victoria Bagli ha conquistato il secondo posto, mentre Olivia Anneghini si è classificata terza. Nella categoria Farfalle, Rosa Carfora ha ottenuto il primo posto, mentre nella categoria Aquile, Leila Luce Schintu si è aggiudicata la prima posizione. Nella specialità del Roller Cross, categoria Tigri, Alyssa Lanzarini ha chiuso in ottava posizione. Nella categoria Farfalle, ancora protagonista Rosa Carfora, che ha conquistato un brillante terzo posto. La giornata si conclude così con un bilancio estremamente positivo, confermando la crescita dell’Inline Freestyle e l’importanza di iniziative promozionali capaci di avvicinare i più giovani a questo sport, valorizzando al tempo stesso spirito di squadra, passione e condivisione.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Roller Sports







