Interesse e adesioni da tutta Italia per le maratone di San Marino. Iscrizioni aperte fino al 26 settembre.

È partito il conto alla rovescia per la prima San Marino Ekiden Marathon e la prima San Marino Marathon 2020. Due eventi sportivi di caratura nazionale che stanno riscontrando tanto interesse da tutta Italia. Viste le attuali iscrizioni, che preannunciano una sfida entusiasmante tra gli oltre 80 team della Ekiden e gli oltre 100 maratoneti individuali, e le numerose richieste la chiusura delle iscrizioni è stata posticipata alle ore 18.00 di sabato 26 settembre o fino ad esaurimento pettorali. Entrambe le maratone si terranno domenica 27 settembre e fanno parte del programma della Wellness Week 2020: la kermesse dedicata a benessere, fitness, sport, movimento all'aria aperta, sana alimentazione, arte, storia e cultura. Un grande calendario di iniziative, dal 24 al 27 settembre, in tutta la Romagna per vivere e scoprire il distretto del Wellness e le sue eccellenze, dalla costa all'entroterra, dalle grandi città ai borghi. La San Marino Ekiden Marathon è la maratona a staffetta originaria del Giappone che vede in gara squadre formate da 5 atleti sulla distanza tradizionale di 42,195 km suddivisa in 5 diverse frazioni (5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km). A grande richiesta è stata introdotta anche la San Marino Marathon 2020 - special edition, competizione che si snoda, così come la Ekiden, sullo spettacolare circuito cittadino di 5,9 km nel cuore della Repubblica di San Marino, che permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. La partenza della Maratona “Ekiden” a staffetta è prevista alle 9:30 mentre quella della Maratona individuale è prevista alle 9:35, entrambe dall’antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. I partecipanti dovranno completare il circuito 7 volte, più una variante di 895 metri, per completare la distanza di 42,195 km. Per tutta la durata dell’evento tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al termine del programma sportivo, la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande.

Confermata l'attenzione massima alla sicurezza con l’adozione del protocollo FIDAL, con lo start in griglia di partenza dei concorrenti, e con le prescrizioni introdotte nella Repubblica di San Marino con il Decreto n. 147 che prevedono l’utilizzo della mascherina nelle fasi pre e post gara, dove non sia possibile la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, e le prescrizioni individuali di igiene più comuni. Inoltre è garantita l’assistenza tecnica e medica per tutti i partecipanti, oltre alla presenza di 3 defibrillatori (forniti da RSM111) sul percorso di gara, uno ogni 2 km, rendendo così l'evento sportivo cardio-protetto. Per iscriversi e consultare il programma completo è possibile accedere al sito web www.tfsanmarino.com.



