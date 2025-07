Internazionali di Tennis San Marino Open: il francese Royer guida l'entry list. Matteo Gigante il primo degli italiani

Mancano meno di due settimane agli Internazionali di Tennis San Marino Open , Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250), quest'anno in programma dal 14 al 20 luglio, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo. Molti dei dettagli della trentaduesima edizione del torneo saranno svelati nella conferenza stampa di giovedì 10 luglio, ma già si conoscono i primi nomi dei protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sportiva sammarinese. In cima alla lista degli italiani iscritti figura Matteo Gigante ( foto ), che lo scorso anno raggiunse i quarti sul Titano. Il tennista romano, classe 2002, è attualmente numero 133 della classifica ATP, dove tre settimane fa ha fatto registrare il suo best ranking al numero 130. Frutto degli ottimi risultati ottenuti al Roland Garros, che gli hanno consentito di fare un balzo di quasi 40 posizioni in classifica. Gigante, infatti, si è centrato per la prima volta due successi consecutivi nel main draw di un torneo del circuito maggiore, sconfiggendo all'esordio Benjamin Hassan e, al secondo turno, un top 20 come Stefanos Tsitsipas, regolato in quattro set. Ha ottenuto una vittoria contro il tennista greco, in un palcoscenico di prestigio come quello di Wimbledon, anche Valentin Royer . Il ventiquattrenne francese, che attualmente guida la entry list del San Marino Open, è salito ieri agli onori della cronaca per aver conquistato la prima vittoria in assoluto in un Grand Slam, con il ritiro di Tsitsipas al terzo set a causa di un problema fisico, dopo che il francese si era aggiudicato i primi due (6-3 6-2). Royer, approdato nel main draw dalle qualificazioni, avanza dunque nel torneo londinese, dove al secondo turno affronterà il connazionale Adrian Mannarino. Numero 112 del ranking Atp, Royer sta vivendo un anno di grande crescita con le vittorie dei due Challenger di Kigali, la finale di Zadar e le semifinali raggiunte a Barletta e Madrid. È reduce da una primavera positiva anche Federico Arnaboldi , che ha collezionato tre quarti di finale consecutivi nei Challenger di Roma, Monza e Napoli. Il tennista brianzolo, un anno fa al numero 500 della classifica ATP, ad aprile ha fatto il suo ingresso nei primi 200 giocatori al mondo, fino a toccare il suo best ranking poco meno di un mese fa, con il 183° posto, dopo aver sfiorato l'accesso al main draw al Roland Garros. Ha ottime chance di entrare nel tabellone anche Francesco Maestrelli , vincitore a inizio maggio del Challenger di Francavilla al Mare e successivamente approdato ai quarti di finale in Tunisia ea Sassuolo.

