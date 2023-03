Intitolato a Giuseppe Cardinali il poligono di Acquaviva

Intitolato a Giuseppe Cardinali il poligono di Acquaviva.

La Federazione Sammarinese Tiro a Segno ha intitolato il poligono di Acquaviva a Giuseppe Cardinali. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, sabato 4 marzo, ha visto svelare una targa commemorativa all’esterno e un busto all’interno della struttura, realizzato dall’artista Renzo Jarno Vandi. “Giuseppe Cardinali è stato un punto di riferimento”, ha sottolineato il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Gian Primo Giardi, nel portare il saluto. Cardinali è stato presidente della Federazione dal 1981 al 2008, per poi ricoprire la carica di tesoriere fino al 2022. Per lui anche l'incarico nel Comitato Esecutivo del CONS nel quadriennio 1989-1993. “Per i risultati ottenuti come sportivo e dirigente ritengo doveroso intitolare a Giuseppe Cardinali l’impianto sportivo e sono onorato che la sua memoria sia legata a questa struttura pubblica, che rende il poligono di Acquaviva più accogliente e pieno di emozioni”, ha concluso Gian Primo Giardi. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Federazione Sammarinese Tiro a Segno, Giuseppe Mario Muscioni; il segretario generale del CONS Eros Bologna; il Capitano di Castello di Acquaviva, Enzo Semprini; la moglie, i due figli e i familiari oltre ai numerosi tiratori che hanno voluto omaggiare una figura storica nel panorama dello sport sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: