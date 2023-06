Ippica: buona prestazione per Martina Millina alla "Next Generation"

Grande prestazione dall’amazzone Martina Millina e della sua cavalla Flair de l’Avenir alla prestigiosa "Coppa del Presidente", gara riservata ai migliori Under 18 di ogni regione italiana, svoltasi nello splendido scenario di Villa Borghese a Roma. Il binomio, a seguito delle due prove, ha concluso al 23º posto su 89 partenti, con un solo errore all'ultimo ostacolo della seconda prova. Questo ha permesso a Martina di accedere alla Finale “The next generation”riservata ai migliori 30 classificati e svoltasi nel campo in erba del prestigioso CSI 5 stelle di "Piazza di Siena". Percorso netto e concluso all'11º posto nella classifica di stile e al 13º posto nella gara a fasi. “Questa avventura a Piazza di Siena è stata senza ombra di dubbio una delle esperienze più belle e adrenaliniche mai vissute. Siamo stati indecisi fino all’ultimo se partecipare o meno a questa manifestazione perché eravamo ben consapevoli che il livello delle gare e degli avversari non erano da sottovalutare, considerando anche la mia poca esperienza in categorie del genere. Abbiamo deciso di provarci e di credere nell’impegno che, da settembre a questa parte, io, il mio istruttore e la mia cavalla ci abbiamo messo e ci mettiamo quotidianamente sperando di essere ripagati. E così è stato. - continua Millina -. “Forse è stata proprio quella consapevolezza di non avere nulla da perdere e la voglia di fare bene a darci la carica per affrontare con grinta e coraggio i primi 2 percorsi chiudendo così al 23° posto e permettendomi di accedere alla finale “The Next Generation”. Avere la possibilità di entrare in quel campo e combattere per un piazzamento con i migliori cavalieri d’Italia è stato la realizzazione di un sogno e per questo non posso che ringraziare in primis la mia cavalla che, come una vera guerriera, ha combattuto insieme a me e mi ha veramente dato il cuore in queste giornate di gara. Grazie alle persone che ogni giorno credono in me e mi supportano ma soprattutto un ringraziamento speciale va alla federazione che mi ha dato la possibilità vivere tutto questo”. Dalla Federazione Sammarinese Ippica i complimenti a Martina e alla sua cavalla per aver rappresentato la Federazione Ippica Sammarinese nel migliore dei modi, e un sentito ringraziamento al suo tecnico e alla famiglia per la preparazione e il supporto datole.