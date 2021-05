Jack Chapman trionfa nel tabellone di Terza Categoria all'Open del TC Fano

Jack Langley Chapman si è aggiudicato martedì pomeriggio la vittoria nel tabellone di Terza Categoria dell’Open del TC Fano. Per il portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino la vittoria è arrivata in finale contro il 3.2 Nicolò Sanchioni, al termine di una settimana serrata di incontri. La settimana precedente, infatti, Chapman era partito centrando due vittorie per la qualificazione al tabellone principale dell’Open di Chiaravalle e una a Fano. Venerdì i due tornei si sono sovrapposti e l’australiano ha dovuto affrontare un 2.6 nel pomeriggio a Fano e un 2.8 in serata a Chiaravalle. Sono arrivate due sconfitte (3-6 / 6-4 / 7-10 e 4-6 / 6-2 / 10-4) che lo hanno estromesso dai due tornei. Grazie ai buoni risultati ha potuto accedere al tabellone di Terza Categoria a Fano, dove si è spinto sino in finale contro Sanchioni. “Ho iniziato la partita un po' lentamente, senza il mio abituale ritmo e stile di gioco – commenta -. Ho perso il primo set per 6-2. Poi, intorno al 2-1 nel secondo set, ho capito cosa mi mancava e ho iniziato a giocare a tennis come so fare, portandomi sul 5-2. Poi è iniziata a scendere la pioggia e la partita è stata interrotta per 10 minuti, prima che decidessero di trasferirci in un campo coperto per terminarla. Questo ha spezzato un po’ il mio ritmo, per adattarmi alle differenze di campo e di visione di gioco sotto le luci. Mi sono concentrato sull'ottenere un ritmo solido in vista del super tie-break, chiudendo il secondo set per 6-4. Una volta trovato il ritmo anche indoor, ho ritrovato anche la fiducia, perdendo solo 3 punti nel tie-break e andandolo a vincere 10-3”.

