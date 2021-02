Jack Langley Chapman trionfa nel torneo di terza categoria del Villa Carpena

Jack Langley Chapman trionfa nel torneo di terza categoria del Villa Carpena.

Jack Langley Chapman si è aggiudicato il titolo nel tabellone di terza categoria nell’Open nazionale del Villa Carpena. L’australiano, dopo aver superato ai quarti il 3.2 Tommaso Servadei (6-4 6-1) e in semifinale il 3.1 Marco Chiarello (6-3 2-6 10-6) ieri pomeriggio ha sfidato in finale il 3.1 Giacomo Caroli, imponendosi per 5-7 6-2 10-6. “Ho iniziato un po' lentamente e mi sono ritrovato sotto di 4-1 – racconta l’atleta che si allena nella Scuola Federale di San Marino diretta da Stefano Galvani, che ieri lo ha seguito in finale -. Sono stato in grado di schiarirmi la mente e di impostare un piano di gioco e sono tornato al 5-5. Purtroppo, però, sono incappato in due game più deboli e ho perso 7-5. Nel secondo set sono tornato in campo determinato a uscire da quella situazione e imporre il mio stile di gioco sul mio avversario. Il mio servizio è migliorato e ho giocato con più potenza, ho vinto il secondo set 6-2 lasciando solo 2 punti in 4 game di servizio. Ho mantenuto questo ritmo nel super tie-break e sono riuscito a prendere il vantaggio e vincere 10-6”. Nel tabellone principale era presente Marco De Rossi, che si è fermato ad un passo dalla finale. Dopo aver superato Andrea Del Federico agli ottavi e Luca Parenti ai quarti, il sammarinese è uscito di scena contro la testa di serie numero 1 del tabellone Federico Marchetti, poi vincitore del titolo, cedendo per 6-2 6-4.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: