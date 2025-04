Jessica Magno è la nuova presidente della AWS Wrestling di San Marino

Il 22 aprile 2025 segna una data storica e di svolta per il wrestling professionistico italiano e sammarinese. Jessica Magno, icona e pioniera del wrestling tricolore, è stata nominata nuova presidente della AWS Wrestling, una delle organizzazioni più dinamiche e innovative del panorama sportivo italiano e sammarinese. La sua nomina rappresenta non solo un traguardo personale, ma un vero e proprio cambiamento epocale in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini, aprendo la strada verso una nuova era di inclusività e innovazione.



Un Percorso di Leadership e Innovazione

Originaria di Bonito, in provincia di Avellino, Jessica Magno ha già alle spalle una carriera significativa nel mondo del wrestling italiano. Prima di approdare alla guida di AWS Wrestling, ha ricoperto il ruolo di presidente della WIVA Wrestling, federazione italiana di wrestling con sede a Reggio Emilia, dove ha dimostrato capacità di trasformazione e far crescere lo sport, portandolo a nuovi livelli di spettacolo e coinvolgimento del pubblico. Classe 1992, Magno ha iniziato la sua attività nel wrestling quasi per gioco, diventando prima presentatrice dello spettacolo, poi vicepresidente e infine presidente della WIVA Wrestling. La sua ascesa è stata definita “inusuale e rivoluzionaria” in un ambiente prevalentemente maschile, grazie a idee innovative e un forte desiderio di creare qualcosa di unico e autentico per il wrestling italiano.



La Visione di Jessica Magno per AWS Wrestling

Jessica Magno ha dichiarato, in un'intervista esclusiva, che la sua nomina non è solo un titolo, ma una grande responsabilità e opportunità. La sua visione per AWS Wrestling è chiara e ambiziosa: valorizzare il talento indipendentemente dal genere, ampliare il pubblico e offrire eventi di altissimo livello che combinano narrazione coinvolgente e atletismo di qualità. Il presidente ha sottolineato come AWS diventerà un faro per il talento italiano e un punto di riferimento per il wrestling in Europa, puntando su inclusività, innovazione e spettacolo. La sua leadership punta a costruire un movimento che non solo metta in scena eventi di grande impatto, ma che apra le porte a nuove generazioni di atleti e appassionati. La transizione è avvenuta in modo fluido, confermando le solide basi su cui Magno potrà costruire la sua visione e guidare la crescita dell'organizzazione.



Il Futuro si Accende con "COSMOS PUNTATA 2"

Il primo grande banco di prova della nuova era targata Magno sarà l'evento "COSMOS PUNTATA 2", in programma il 26 aprile a Portile di Modena. Questo spettacolo è atteso come una vetrina di azione ad alto impatto, tecnica raffinata e narrazioni avvincenti, che promette di segnare un punto di svolta nel wrestling italiano sotto la guida della nuova presidente. Jessica ha definito questo evento come l'inizio di un movimento, una piattaforma dove ogni atleta potrà brillare e ogni fan sentirsi parte integrante dell'azione. L'evento rappresenta il manifesto della sua leadership e della nuova filosofia di AWS Wrestling, che punta a innovare e sorprendere il pubblico.



Un Impegno Personale e Professionale

Residente a Praticello di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, Jessica Magno condivide la sua vita con il compagno e i suoi due figli, Sofia e Gabriel. La sua dedizione personale si riflette nel suo impegno professionale, che mira a far emergere tutto il potenziale inespresso del wrestling italiano e a farlo brillare a livello internazionale.



Conclusioni: La Rivoluzione è Iniziata

Jessica Magno non è solo la prima donna a guidare una realtà così importante nel wrestling italiano, ma è anche la protagonista di una rivoluzione culturale e sportiva. La sua nomina rappresenta un segnale forte di cambiamento, inclusività e ambizione per il wrestling italiano, che si prepara a scrivere un nuovo, epico capitolo della sua storia. L'attesa per "COSMOS PUNTATA 2" è palpabile: non sarà solo uno spettacolo di wrestling, ma la presentazione ufficiale della visione di Magno, una visione in cui il wrestling italiano si afferma come sport di eccellenza, innovazione e inclusione.



La regina è salita al trono, e la rivoluzione è iniziata.

Comunicato stampa

Associazione Wrestling San Marino