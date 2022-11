Jessica Zannoni al Luxembourg European Judo Championships of the Small States

Jessica Zannoni al Luxembourg European Judo Championships of the Small States.

Fine settimana tutto europeo per il Judo Sammarinese e per la FJLAS – Federazione Judo San Marino che vede la propria atleta Jessica Zannoni partecipare ad una competizione internazionale di grande prestigio firmata EJU in Lussemburgo. Competizione di altissimo livello tecnico con tantissimi atleti partecipanti preludio ai giochi dei piccoli stati del prossimo anno a Malta. Avversaria di Jessica KEDINGER, Monique LUX di guardia destra. Jessica segna un wazari con un attacco di seoi a sinistra finendo in un attacco dietro... gestisce bene tutto il combattimento ma subisce tre sanzioni: la prima per uscita dall'area di combattimento, la seconda per posizione difensiva estrema, la terza a 5 secondi dalla fine sempre per uscita. Dopo il secondo incontro vinto a tavolino la medaglia d’argento le viene consegnata di diritto.

c.s. FJLAS

