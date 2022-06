Jessica Zannoni ORO - Campionati Europei Veterani di Judo 2022

In questi giorni nella fantastica cornice della città di Heraklion a Creta in Grecia si stanno tenendo i Campionati Europei Veterani di Judo 2022. Nel palazzetto è risuonato l’inno Sammarinese grazie al fantastico oro di Jessica Zannoni nei 78 kg F3. Jessica, nonostante il suo peso di 70kg (8 kg di scarto in uno sport di combattimento sono decisamente penalizzati) dopo aver sbaragliato due atlete tedesche conquistando con risolutezza entrambi gli incontri prima dello scadere del termine, in finale si vede contrapposta alla forte italiana Battistella Lara, che gestisce bene portando addirittura 9 attacchi e segnando un wazari con una tecnica di gambe, mettendosi al collo una meritatissima medaglia d’oro. Questo risultato, uno dei più importanti per l'atleta sammarinese, anche perché raggiunto con grandi sacrifici, fa ben sperare la FJLAS per i Giochi dei Piccoli Stati Europei che si terranno a Malta esattamente tra un anno.









Comunicato stampa

Judo Club San Marino