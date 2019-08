Jucenes Ciclismo: giovanissimi a Gambettola

Si è svolto Sabato 24 agosto 2019 sul Circuito di Gambettola (FC) il 5° Trofeo After Skull “ Cross Country Giovanile” con la partecipazione delle Società Ciclistiche dei Comitati Provinciali FCI Forlì Cesena, Rimini e Società sammarinesi, categorie ammesse maschili e femminili PG-G1-G2-G3-G4-G5-G6 ; una bella giornata di sport e divertimento che coinvolge sempre tantissimi giovani corridori della MTB con i loro familiari. La Juvenes Ciclismo presente con Giacomo Picchi, Alan Zafferani, Aleandro Gualandi ctg.G3 e Cristian Zafferani ctg.G6 accompagnati dal Direttore Sportivo Stefano Picchi che hanno disputato una positiva prestazione impegnandosi con applicazione su di un circuito impegnativo. La Società Ciclistica Juvenes comunica inoltre che è stato completato e ultimato il Percorso Ciclistico MTB sul terreno della Parrocchia Sant’Andrea di Serravalle, adiacente al Parco Laila, per permettere ai tanti appassionati del Ciclismo di poter usufruire dell’intera area privata, di proprietà della Parrocchia, con la raccomandazione per gli utenti di usare sempre il CASCO che è obbligatorio nel Ciclismo.

Società Sportiva Juvenes Ciclismo