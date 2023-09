Juvenes 70°: cartolina postale e medaglia celebrativa

Juvenes 70°: cartolina postale e medaglia celebrativa.

La Società Sportiva Juvenes di Serravalle nella ricorrenza del 70° anniversario di fondazione 1953-2023 si prepara a festeggiare l’importante evento con la presentazione della Cartolina Postale numerata con Annullo Postale, Medaglia celebrativa e con la imminente uscita di due libri, l’uno dedicato ai 70 anni di storia della longeva Società sportiva con immagini fotografiche delle discipline sportive praticate curato da Piero Bronzetti e l’altro dei quaranta anni della Juvenes Tennistavolo e Federazione Sammarinese Tennistavolo con documenti inediti e articoli della Rassegna Stampa curato da Gian Battista Silvagni. La Juvenes fondata nel 1953 con l’arrivo a Serravalle del giovane Cappellano Don Giuseppe Innocentini , nella Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Serravalle con il Parroco Don Tullio Gabellini, iniziava il suo lungo cammino ricco di attività con lo scopo di avvicinare i Giovani allo Sport con il motto storico “ Per la Formazione morale e Sportiva della Gioventù.” In occasione della “ 6^ Giornata Mondiale Fair Play “ del 7 settembre 2023 il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play ha voluto premiare Don Peppino durante la Cerimonia di premiazione dei Premi Fair Play 2023 con il Diploma “ Menzione d’Onore Fair Play “ quale segno di riconoscenza e gratitudine per la sua costante azione educativa e formativa verso le giovani generazioni. La Società Juvenes ha programmato per Giovedì 21 settembre 2023 la Cena di Gala presso il Rose’n Pub&Bowl di Serravalle a conclusione delle celebrazioni del 70° anniversario.

Società Sportiva Juvenes

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: