Juvenes ciclismo 70 anni di attività

Nella ricorrenza del 70° anniversario di fondazione della Società Sportiva Juvenes di Serravalle, fondata nel 1953 da Don Peppino Innocentini, la disciplina sportiva del CICLISMO riveste un particolare ruolo nella lunga storia della Società Sportiva del Castello di Serravalle. Sin dagli inizi degli anni cinquanta la Juvenes iniziava ad allestire le primi formazioni ciclistiche che nel corso degli anni aumentavano nelle diverse categorie e partecipazione alle numerose gare ciclistiche del calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); migliaia di Kilometri percorsi sulle strade italiane. Tanti giovani aspiranti del ciclismo si avvicinavano alla Società Ciclistica con italiani e sammarinesi, Direttori Sportivi, Collaboratori,Amici, Sponsor, Dirigenti hanno contribuito in maniera esemplare alla crescita esponenziale del Ciclismo sammarinese e non solo. Venivano organizzate anche in territorio sammarinese tante gare ciclistiche in linea e circuiti con la presenza di tanti appassionati sportivi per incitare i propri beniamini; un pensiero particolare e riverente la Juvenes desidera rivolgerlo a coloro che sono venuti a mancare nel ricordo del loro prezioso contributo al Ciclismo nell’anniversario del 70°. Ora la Juvenes Ciclismo è impegnata a promuovere il Ciclismo con la Scuola per Giovanissimi rivolta ai bambini e bambine in età dai 6 anni in poi presso il Pistino Ciclistico MTB intitolato a Michael Antonelli. ex corridore Juvenes, al Parco Laiala di Serravalle e nel mese prossimo di Aprile riprenderanno le lezioni bisettimanali con la presenza dei Tecnici Luca Zafferani, Petr Ugryumov in collaborazione coni Dirigenti Giorgio Guidi, Sergio Zafferani, Antonio Rossi e Alberto Mancini che con professionalità e competenza svolgono un notevole lavoro. Tra le iniziative in programma per il 70° la Juvenes sta preparando due pubblicazioni: una che riguarda il percorso sportivo dei settanti anni delle discipline sportive Calcio, Ciclismo, Pallavolo, Tennistavolo con immagini fotografiche e l’altra per i quaranta anni della Juvenes Tennistavolo e Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTTcon una ricca documentazione.

