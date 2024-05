Juvenes Ciclismo celebra la Giornata mondiale della bicicletta

Juvenes Ciclismo celebra la Giornata mondiale della bicicletta.

In occasione dell’annuale ricorrenza del 3 giugno la Juvenes Ciclismo invita a partecipare alla tradizionale “ Giornata Mondiale della Bicicletta” che è stata approvata, in una risoluzione del 12 aprile 2028, come giornata ufficiale delle Nazioni Unite (ONU) per la consapevolezza dei benefici sociali e non solo derivanti dall’uso della Bicicletta come mezzo di trasporto, tempo libero e lo sport. Un riconoscimento importante e significativo da parte della comunità mondiale per i suoi conseguenti benefici ambientali per tutto il pianeta che ne derivano seguendo anche concrete politiche di sostegno alla mobilità ciclabile. La Juvenes Ciclismo ricorda anche la promozione della Scuola di Ciclismo per Giovanissimi che organizza da diversi anni e rivolta in modo particolare ai bambini e bambine in età dai 6 anni in poi che vogliono avvicinarsi al Ciclismo. L’invito a partecipare ad una Giornata di Sport, Divertimento, Musica, Gioco per tutti gli appassionati della Bicicletta adulti e piccoli che siano è in programma per il giorno Sabato 1 giugno 2024 ore 15.30 presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli presso il Parco Laiala di Serravalle, location dove si svolgono le lezioni della Scuola di Ciclismo. Vieni a pedalare con noi, ti aspettiamo! Per Info: 334 7370772 – 335 7346975.

c.s. Società Ciclistica Juvenes

