Juvenes ciclismo: "Juvenes 70°: giornata mondiale della bicicletta. Gimkana per bambini e bambine"

Entrano nel vivo gli eventi sportivi celebrativi del corrente anno nella ricorrenza del 70° anniversario di fondazione della Società Sportiva Juvenes Serravalle 1953-2023. Sarà il CICLISMO ad aprire il primo evento in occasione della Giornata Mondiale della BICICLETTA istituita dalle Nazioni Unite (ONU) il 3 giugno di ogni anno; una risoluzione che evidenzia l’importanza della Bicicletta considerata un simbolo di trasporto sostenibile con un impatto positivo sul clima incoraggiando gli Stati membri ONU a dedicare particolare attenzione alla Bicicletta nei propri piani di sviluppo e includerla nelle proprie politiche, riconoscendone “l’unicità, la longevità e versatilità della Bicicletta che è in uso da secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile. La Juvenes Ciclismo in questa particolare ricorrenza ha promosso e organizzato per i Grandi e Piccoli appassionati della Bicicletta un momento di festa e ricreativo con una GIMKANA per Bambini e Bambine, Musica e divertimento per il giorno Sabato 3 giungo 2023 ore 16.30 al Pistino Ciclisico MTB Michael Antonelli, Parco Laiala di Serravalle. La Società Sportiva Juvenes intende rivolgere al Team San Marino, che prenderà parte ai XIX Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in programma a Malta dal 29 al 3 giugno 2023, un affettuoso e caloroso “ in bocca al lupo “ con un particolare pensiero ai suoi ex pongisti Juvenes Tennistavolo Mattias Mongiusti, Federico Giardi, Lorenzo Ragni e ai Coach Claudio Stefanelli, Riccardo Tentoni, augurando al Team sammarinese i migliori successi sportivi.

C.s. Juvenes ciclismo