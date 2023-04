Juvenes Ciclismo Open Day Giovanissimi

La Società Sportiva Juvenes CICLISMO informa che inizia la nuova stagione ciclistica dell’anno 2023; appuntamento per Sabato 22 aprile 2023 ore 15.30 OPEN DAY GIOVANISSIMI al Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli Parco Laiala di Serravalle, iniziativa rivolta ai Bambini e Bambine dai 6 anni in poi che vogliono avvicinarsi alla disciplina sportiva e nel solco della tradizione della longeva Società Sportiva di Serravalle che fin dalla sua nascita nel 1953 ha sempre promosso, organizzato iniziative ciclistiche con diversi Team in diverse categorie. Se ti piace pedalare, unisciti a noi, i Tecnici Petr Ugryumov, Luca Zafferani in collaborazione con i Dirigenti Giorgio Guidi, Sergio Zafferani, Antonio Rossi, Daniela Veronesi e Alberto Mancini vi aspettano alla SCUOLA DI CICLISMO per GIOVANISSIMI MTB e Bici da strada nei giorni di Mercoledì dalle ore 17.15 e Sabato dalle ore 16.00 di ogni settimana fino al mese di Ottobre. Nella ricorrenza del 70° anniversario di fondazione della Juvenes, il settore Ciclismo ha programmato in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta che cade il 3 giugno 2023, un evento per Grandi e Piccoli in Bici al menzionato Pistino Ciclistico di Serravalle. Per INFO: 334 7370772 – 335 7346975.

c.s. Società Ciclistica Juvenes

