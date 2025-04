Juvenes Ciclismo: Open day giovanissimi

La Società Ciclistica Juvenes invita a partecipare sabato 19 aprile 2025 ore 16 presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli al Parco Laiala di Serravalle all' OPEN DAY GIOVANISSIMI rivolto ai Bambini e Bambine in età dai 6 anni in poi con prove ciclistiche di abilità e divertimento per trascorrere un pomeriggio con i loro Genitori all'insegna dell'amicizia e condivisione al Progetto lanciato da EFPM in collaborazione con il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play “ Attraversare l'Europa con il Fair Play e la Pace:” L'evento ha il Patrocinio della Federazione Sammarinese Ciclismo e la collaborazione del Team Cycling Academy che hanno accolto con spirito sportivo l'appuntamento ciclistico giovanile di Sabato 19 aprile 2025 e che apre ufficialmente la stagione ciclistica 2025 della Juvenes Ciclismo con la Scuola di Ciclismo che avrà luogo ogni Giovedì della settimana dalle ore 17 al Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli. Per Info contattare i numeri telefonici: 334 7370772 – 335 7346975.

Comunicato stampa

Società Sportiva Juvenes Ciclismo