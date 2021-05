Juvenes ciclismo: prosegue la scuola per i giovanissimi

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo comunica che la Scuola di Ciclismo per Giovanissimi rivolta ai bambini, bambine, ragazzi, ragazze dai 6 ai 12 anni presso l’area Casa Laiala di Serravalle, adiacente al Parco Laiala, sta procedendo a pieno ritmo con l’attenta guida di Petr Ugryumov e la collaborazione dello Staff Tecnico della Juvenes Ciclismo. Si segnala a tutti gli appassionati del Ciclismo giovanile che vogliono avvicinarsi alla disciplina sportiva di contattare i numeri indicati per info: 3347370772 – 3357346975 per iscriversi e partecipare alla Scuola di Ciclismo che rimane sempre aperta nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 di ogni settimana.









La Juvenes Ciclismo informa che il Pistino Ciclistico MTB realizzato dalla Parrocchia Sant’Andrea di Serravalle con il supporto tecnico logistico della Società, con la collaborazione del Comitato Memorial Michael Antonelli e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play è sempre a disposizione di tutti gli utilizzatori e bikers nel rispetto degli Avvisi che sono stati posizionati lungo il percorso. In tempi brevi sarà anche comunicato il lancio ufficiale della Lotteria di Beneficenza e Giornate dello Sport Michael Antonelli.

Società Sportiva Juvenes Ciclismo