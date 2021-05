Juvenes ciclismo: prosegue la scuola per i giovanissimi

Juvenes ciclismo: prosegue la scuola per i giovanissimi.

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo comunica che la Scuola di Ciclismo per Giovanissimi rivolta ai bambini, bambine, ragazzi, ragazze dai 6 ai 12 anni presso l’area Casa Laiala di Serravalle, adiacente al Parco Laiala, sta procedendo a pieno ritmo con l’attenta guida di Petr Ugryumov e la collaborazione dello Staff Tecnico della Juvenes Ciclismo. Si segnala a tutti gli appassionati del Ciclismo giovanile che vogliono avvicinarsi alla disciplina sportiva di contattare i numeri indicati per info: 3347370772 – 3357346975 per iscriversi e partecipare alla Scuola di Ciclismo che rimane sempre aperta nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 di ogni settimana.

[Banner_Google_ADS]



La Juvenes Ciclismo informa che il Pistino Ciclistico MTB realizzato dalla Parrocchia Sant’Andrea di Serravalle con il supporto tecnico logistico della Società, con la collaborazione del Comitato Memorial Michael Antonelli e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play è sempre a disposizione di tutti gli utilizzatori e bikers nel rispetto degli Avvisi che sono stati posizionati lungo il percorso. In tempi brevi sarà anche comunicato il lancio ufficiale della Lotteria di Beneficenza e Giornate dello Sport Michael Antonelli.

Società Sportiva Juvenes Ciclismo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: