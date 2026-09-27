Juvenes Ciclismo: tutti in bicicletta bambine e bambini

Juvenes Ciclismo: tutti in bicicletta bambine e bambini.

La Juvenes Ciclismo di Serravalle in collaborazione con il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) hanno promosso e organizzato in occasione della “ Settimana Europea dello Sport 23-30 settembre 2026” promossa dalla Commissione Europea nel pomeriggio di Sabato 26 settembre 2026 al Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli presso il Parco Laiala di Serravalle un momento sportivo dedicato alle biciclette con Bambine e Bambine, Genitori, Tecnici e Dirigenti all’insegna del puro divertimento, amicizia con diverse prove di abilità sul percorso del Pistino. Una interessante iniziativa, ripetitiva nel tempo, che mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo, per promuovere uno stile di vita sano ed inclusivo. Il tema principale di questa edizione riguarda: Inclusione, Benessere e Appartenenza con la Campagna: #BeActive e #BeActive your way. Un’occasione speciale per celebrare insieme un percorso di promozione della salute e del benessere attraverso lo sport.

c.s. Società Sportiva Juvenes Ciclismo

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