Juvenes Dogana, pari nel giorno della festa per le 150 partite di Merli

Termina in parità la sfida della sedicesima giornata del Campionato Sammarinese di calcio a undici tra Juvenes Dogana e San Giovanni, prima gara ufficiale del 2026. A Domagnano, in una gara fortemente condizionata da una fitta nebbia che a tratti ha reso il campo al limite della praticabilità, le due squadre si dividono la posta con il risultato di 1-1. Nel corso del primo tempo spazio anche a un momento speciale: Davide Merli è stato premiato con una targa dal presidente Massimo Zavatta per aver superato le 150 presenze con la maglia della Juvenes Dogana. Per l’occasione i compagni di squadra hanno indossato una maglia celebrativa. Per Merli, inoltre, la soddisfazione di ritrovare una maglia da titolare nello starting XI di mister Riccardo Boldrini dopo il lungo stop per infortunio. Da segnalare anche, tra le fila del San Giovanni, il debutto di Nicholas Lisi, centrocampista sammarinese passato proprio nei giorni scorsi dalla Juvenes Dogana al club biancazzurro. Al 17’ Nicola Sartini prova la conclusione, ma la palla termina sul fondo: è la prima occasione della partita. Due minuti più tardi Aprea calcia in modo insidioso, senza però trovare lo specchio della porta. Al 26’ punizione per la Juvenes Dogana: Borghini va al tiro, ma Casadei para senza difficoltà. Il San Giovanni risponde al 33’ con un calcio d’angolo conquistato dopo una deviazione sul tiro di Zanni, ma l’occasione non viene sfruttata. Al 36’ Palumbo prova la battuta su punizione verso la porta difesa da Colonna, senza successo. Nel finale di tempo la Juvenes Dogana aumenta la pressione: al 40’ Aprea calcia, Casadei devia in angolo; al 41’ il portiere del San Giovanni si ripete sul tiro di Ghiggini. Al 45’ Palumbo tenta un pallonetto dalla distanza, ma Colonna controlla senza problemi. La ripresa si apre con l’occasione di Pasolini al 57’, che calcia alto sprecando una buona opportunità. Un minuto più tardi Merli dialoga con Gaiani, poi Sartini manda alto sopra la traversa. Al 63’ Zanni prova il tiro da fuori area, Colonna intuisce e blocca. Al 65’ prima Gaiani vede respinto un tentativo, poi Borghini ci prova dalla distanza. Il San Giovanni passa in vantaggio al 69’: Tiraferri trova il gol su cross lunghissimo di Palumbo. Al 77’ Fabbri va vicino al raddoppio, ma Colonna si supera deviando in angolo; sul corner Giambalvo manda fuori. La Juvenes Dogana trova il pareggio all’81’: Ghiggini serve Kevin Lisi, Casadei respinge in modo impreciso e Aprea è il più rapido ad avventarsi sulla palla per l’1-1. Nel finale, all’84’, Cecchetti crossa per Kevin Lisi che tenta una spettacolare rovesciata, senza inquadrare la porta.

«Per me è un onore ed è un grande traguardo aver raggiunto le 150 presenze - sono le parole di Davide Merli a fine match - questo risultato è sintomo di una società con dei valori, che fa stare bene i giocatori. Per questo ringrazio il presidente, lo staff, i compagni e chi mi è stato vicino in questi sette anni. Rientrare dopo un infortunio così lungo è stato duro. Per fortuna ci sono staff, compagni e dirigenza che mi hanno sempre aiutato e non mi hanno mai escluso. Cercherò di sdebitarmi il prima possibile facendo gol, assist e giocando per la squadra. Il mio obiettivo è tornare come ero prima, il prima possibile».

Prossima partita di campionato sarà già dopodomani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 21.15 a Dogana per il derby di Serravalle infrasettimanale contro il Cosmos.

c.s. Juvenes Dogana









