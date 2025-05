Juvenes in assemblea elettiva 2026

Juvenes in assemblea elettiva 2026.

La storica Società Sportiva Juvenes del Castello di Serravalle ha celebrato Venerdì 9 maggio 2025 l'Assemblea Generale Elettiva per il quadriennio 2025-2028 , in ossequio allo Statuto art.6 comma 1 e 2. I lavori assembleari sono stati introdotti dal Presidente Gian Battista Silvagni che ha presentato ai convenuti le modalità operative per l'elezione degli Organi Statutari previsti con un particolare e sentito ricordo alla figura del fondatore della Juvenes Don Peppino Innocentini recentemente scomparso sottolineando il Suo attaccamento ai colori della Società e gratitudine per tutto ciò che ci ha lasciato. A seguire sono state illustrate le attività e le diverse iniziative delle Discipline sportive praticate dalla Juvenes che nel corso degli anni hanno registrato importanti e significativi progressi a favore dello Sport sammarinese con il conseguimento di brillanti risultati da Atleti, Atlete, Tecnici, Dirigenti e Collaboratori. In seguito, come da ordine del giorno, si è proceduto alla Elezione degli Organi Statutari 2025-2028 che hanno ottenuto il seguente esito:

Presidente Gian Battista Silvagni

Vicepresidente Sergio Zafferani

Segretario Riccardo Tentoni

Consiglio Direttivo rappresentativo delle Discipline sportive in essere:

Calcio: Massimo Zavatta, Alessandro Bizzocchi, Piero Bronzetti, Silvano Zonzini

Ciclismo: Giorgio Guidi, Antonio Rossi, Daniela Veronesi, Sergio Zafferani, Luca Zafferani

Tennistavolo: Claudio Stefanelli, Riccardo Tentoni, Daniele Ceccoli.

La Società Sportiva Juvenes desidera anche rivolgere un condiviso e apprezzato “ in bocca al lupo ” con tutti gli sportivi sammarinesi, alla Delegazione Sammarinese che parteciperà prossimamente alla XX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa , in programma ad Andorra dal 26 al 31 maggio 2025.



