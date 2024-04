Juvenes: riprende la Scuola di Ciclismo Giovanissimi

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo di Serravalle comunica che riprende la Scuola di Ciclismo Giovanissimi rivolta ai Bambini e Bambine dai 6 anni in poi dal giorno Giovedì 4 aprile 2024 ore 17 presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli al Parco Laiala di Serravalle San Marino. Una iniziativa che la longeva Società Ciclistica del Castello di Serravalle promuove da diversi anni per cercare di avvicinare i Giovani alla Bicicletta nel solco della tradizione ciclistica della Juvenes che ha raggiunto il traguardo dei 71 anni dalla sua fondazione (1953) Le lezioni saranno svolte sotto la guida tecnica di Daniele Zafferani e dallo Staff Juvenes Ciclismo, si raccomanda di presentarsi con il Certificato medico di Idoneità e con l’uso obbligatorio del Casco. Per Informazioni contattare i numeri telefonici: 334 7370772 e 335 7346975.

c.s. Società Juvenes Ciclismo

