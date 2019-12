Juvenes risultati Campionati a squadre Tennistavolo

Si è giocata sabato 30 novembre la penultima giornata del girone di andata dei Campionati a squadre maschili di serie A2, C1, D1; il bilancio per le formazioni sammarinesi è di due successi ed una sconfitta, in serie A2 la Juvenes perde in casa contro il il T.T. E. Cristofaro Casamassima Bari per 4:0 un risultato negativo imprevisto che lascia il team sammarinese al penultimo posto in classifica; sempre al Multieventi vince 5:2 contro Terni il team di C1 e torna ad occupare una posizione di classifica a ridosso delle prime come da pronostico, a Galazzano vince 5:2 contro Senigallia B il team di serie D1 che rimane al primo posto in classifica.

Team Juvenes di serie C1 nazionale



