Juvenes Tennistavolo, 40 anni di successi

In occasione della ricorrenza del 70° anniversario di fondazione 1953-2023 la Società Sportiva Juvenes Tennistavolo nel 40° delle attività pongistiche nei Campionati a Squadre Nazionali e Regionali e Tornei Nazionali e Regionali della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) presentiamo l’ALBO D’ORO del Tennistavolo sammarinese nel suo lungo cammino iniziato il 4 febbraio 1983 con la prima Affiliazione alla FITET, prima di questa data la Juvenes partecipava livello amatoriale ai vari Tornei e Campionati di Tennistavolo del Centro Sportivo Italiano (CSI). I tanti giovani che si sono avvicinati alla disciplina sportiva assieme ai loro Tecnici e collaboratori hanno conseguito questi risultati sportivi: - Campionati Italiani 9 medaglie d’Oro - Campionati Italiani 18 medaglie d’Argento - Campionati Italiani 29 medaglie di Bronzo - Campionati Nazionali a Squadre vinti 11 Serie A2 femminile, Serie B1 maschile e femminile, Serie B2 maschile e femminile, Serie C1 maschile, Serie C femminile - Campionati Regionali a Squadre vinti 6 Serie C2 girone unico, 6 Serie D1 girone unico, 2 Serie D2 - Tornei Nazionali Giovanili vinti 28 dal 1986 ad oggi - Tornei Nazionali vinti 29 categorie 1-2-3-3 - 1989 Juvenes prima Società pongistica Giovanile in Italia - Attività Regionale dal 1984 al 2022 vinti 262 titoli Regionali Emilia Romagna e Marche; vinti 400 Tornei Regionali Emilia Romagna e Marche - Coppa delle Regioni Isernia 1989 Oro singolo maschile - Coppa delle Regioni Isernia 1990 Oro singolo maschile - Coppa delle Regioni Isernia 1988 Argento a Squadre - Coppa delle Regioni Isernia 1992 Argento singolo femminile - Coppa delle Regioni 2008 Bronzo Singolo femminile - Attività Internazionale Atleti/Atlete Juvenes: Giochi Piccoli Stati d’Europa 43 medaglie con 7 Ori, 10 Argenti, 26 Bronzi - Giochi del Mediterraneo 2001 Tunisi 5° class. doppio maschile - Giochi del Mediterraneo 2009 Pescara 5° class. squadra maschile - ITTF Junior Circuit Malta 2012 2° class. squadra Juniores femminile - Promotion Cup Lussemburgo 1990 1° class. singolo maschile - Promotion Cup Malta 1992 due medaglie d’Argento - Open Giovanili Austria Linz 2008 2° class.singolo Allieve Challenge - Open Giovanili Austria Linz 2011 2° class. singolo Juniores Challenge - Open Giovanili Austria Linz 2013 3° class. singolo Allievi Challenge; 3° class. squadra Allievi - Open Giovanili Austria Linz 2015 3° class. singolo Ragazze Challange - Open Giovanili Austria Linz 2022 2° class. singolo under 11 Challenge - Open Giovanili Spagna 3° class. doppio maschile Junior Per l’occasione del 70° di fondazione, la Società sta preparando un libro sul Tennistavolo sammarinese “Juvenes 40° e Federazione Sammarinese Tennistavolo” per ricordare i tanti protagonisti, amici, collaboratori che hanno contribuito alla crescita esponenziale di questa disciplina olimpica che ha regalato e continua a regalare tante belle soddisfazioni allo sport sammarinese e verso i quali desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento.

cs Società Sportiva Juvenes Tennistavolo