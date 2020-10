Juvenes Tennistavolo, il calendario della Serie A

E’ stato comunicato dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) il Calendario ufficiale della prossima stagione pongistica 2020/2021, la Juvenes San Marino è stata inserita nel Campionato Maschile Serie A/2 Girone B con le seguenti Squadre: ASD Antoniana TT Pescara, Alfieri Romagna 1, GS Cral Comune di Roma, UPR Tennistavolo Montemarciano, ASD TT Ausonia Enna, ASD TT Casamassima Ennio Cristofaro A, ASD TT Torre del Greco. Un Campionato che riprende con l’inizio degli incontri, dopo la forzata interruzione nella precedente stagione per i noti motivi legati alla pandemia del Coronavirus Covid 19, con l’auspicio che possa fare il suo normale percorso e svolgimento senza interruzioni, ma con un occhio vigile sempre al Covid 19. La formazione pongistica della Juvenes si presenta ai nastri di partenza con gli Atleti di interesse nazionale Federico Giardi, Mattias Mongiusti, Mayowa Babatunde con alla guida tecnica del Coach Claudio Stefanelli, un Campionato a Squadre la cui partenza è stata indicata come ipotesi di data dalla FITET per il 7/8 novembre 2020, dove i nostri portacolori biancoazzurri cercheranno di affrontare sempre con quella giusta mentalità, il costante impegno e duro lavoro con la consapevolezza di incontrare durante le partite racchette esperte e di alto livello tecnico agonistico. Intanto la FITET ha comunicato a tutte le Società affiliate, compresa la Juvenes, la prossima Assemblea Generale Nazionale Elettiva, con un ricco programma, per il quadriennio olimpico 2021/2024 nei giorni 5 e 6 Dicembre 2020 a Roma.

c.s. Società Sportiva Juvenes Tennistavolo