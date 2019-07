Juvenes Tennistavolo iscrive 5 squadre. Ritorna la serie A

La Società Sportiva Juvenes Tennistavolo comunica che ha provveduto ad iscrivere nei tempi regolamentari, nella prossima stagione agonistica 2019-2020, cinque formazioni ai Campionati a Squadre della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) di cui tre ai Campionati Nazionali FITET di Serie A2 maschile, Serie B femminile, Serie C1 maschile e due ai Campionati Regionali FITET Marche Serie D1 e Serie D3 maschile. La Società pongistica di Serravalle ha appena concluso l’intensa attività agonistica 2018-2019 che ha visto i propri Atleti e Atlete assieme ai loro Tecnici primeggiare nelle diverse competizioni con brillanti risultati conseguiti nei trascorsi Campionati a Squadre, nei Tornei Regionali e Nazionali raggiungendo gli obiettivi prefissati. Ora ci si accinge ad intraprendere un nuovo percorso con rinnovato entusiasmo ed impegno da parte di tutti i protagonisti del pongismo sammarinese con la stimolante ed interessante partecipazione alla massima Serie dei Campionati a Squadre di Serie A2 con l’acquisizione del diritto sportivo ceduto dalla ASD TT Campomaggiore Terni alla Juvenes Tennistavolo per permettere agli Atleti di punta Federico Giardi, Mattias Mongiusti, Mattia Berardi e con il probabile inserimento nel Team di un Atleta nigeriano, di quella necessaria crescita tecnico agonistico per competere al meglio con pongisti di alto livello e sotto l’attenta guida del Coach Claudio Stefanelli. Tutte e cinque le Squadre sammarinesi sono composte da Atleti e Atlete che provengono dal vivaio Juvenes e dalla Scuola Federale FSTT. Nel prossimo mese di Settembre la Juvenes Tennistavolo ha già in programma la presentazione ufficiale delle Squadre, Tecnici e di tutte le attività.

