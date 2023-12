Juvenes Tennistavolo plaude al 31° Trofeo Transalpino e Mediterranean Cup MTTU di San Marino

La Società Sportiva Juvenes Sezione Tennistavolo desidera compiacersi con i promotori e gli organizzatori della Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT), Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), Mediterranean Table Tennis Union (MTTU) per aver portato a San Marino il grande evento del Tennistavolo Internazionale: XXXI Trofeo Transalpino e 2° Mediterranean Cup MTTU. Le Giovani racchette Maschili e Femminili UNDER 12 di Grecia, Inghilterra, Lettonia, Libano, San Marino, Spagna, Ungheria, Marrocco, Malta e Italia con le 17 Regioni Italiane Abbruzzo-Marche, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto si contenderanno sul parquet del Multieventi Sport Domus di Serravalle nei giorni 1,2,3 dicembre 2023 gli ambiti titoli di categoria nelle competizioni dei singolari femminile e maschile e a squadre miste Under 12. Un evento di grande spessore tecnico che ricade nella particolare ricorrenza dei 40 anni delle attività della Juvenes Tennistavolo e dei 42 anni della Federazione Sammarinese Tennistavolo,che per la coincidente occasione il Presidente della Società Sportiva Juvenes Gian Battista Silvagni ha recentemente pubblicato il libro “ 40°Tennistavolo “ in collaborazione con la Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT). La Juvenes Tennistavolo desidera inoltre rivolgere a tutti i partecipanti del grande Tennistavolo Giovanile Internazionale il più cordiale Benvenuto nella Repubblica di San Marino con l’auspicio che tutti i protagonisti siano sempre ispirati ai Valori fondanti dello Sport in ossequio ai sani Principi universali del Fair Play.

