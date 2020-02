Juvenes Titanlab Volley cede al Santarcangelo

La Juvenes Titanlab Volley nel Campionato a Squadre CSI prova a sovvertire il pronostico ma alla fine cede per 3-0 (25-17,25-19,25-15)contro l'Acerboli Santarcangelo. Punteggio troppo severo forse per quello che si è visto in campo. Le sammarinesi hanno ribattuto colpo su colpo cedendo nei finali di set dopo lunghi scambi. Sicuramente gli errori gratuiti hanno pesato sul risultato come la difesa dell’ Acerboli Volley a tratti impenetrabile. Quando il ritmo gara si alza le sammarinesi vanno in difficoltà e non riescono a trovare soluzioni efficaci per mettere pressione alle avversarie. Ora si riparte dalla trasferta di Sogliano con fiducia e grinta.