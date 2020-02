Juvenes Titanlab Volley cede con il Just in Volley

La Juvenes Titanlab Volley cede come da pronostico alla capolista Just in Volley, 3-0 (25-11,25-18,25-22),ma il risultato negativo potrebbe paradossalmente dare una svolta alle titane. Primo set da dimenticare la ricezione non tiene così come la ricostruzione del gioco, i piani tattici di Coach Mina saltano e c 'è una sola squadra in campo;il secondo set rimane come il primo fino al secondo time out sul 14-3 per il Just in Volley,quando l 'orgoglio Juvenes viene fuori. Ne viene fuori una partita giocata colpo su colpo gli scambi sono al alto ritmo e le difese salgono di tono,solo la stanchezza di alcune giocatrici fuori condizione determinano un 3-0 troppo severo.Prossima partita giovedì 20 febbraio a Falciano contro il Sangiorgio Cesena.

